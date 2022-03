Un numero 10 con la mira offuscata. Questo è Luis Alberto oggi secondo Repubblica, che parla dei suoi numeri deficitari sotto porta nelle ultime partite.



POLVERI BAGNATE Contro Porto e Napoli lo spagnolo ha avuto sui piedi le occasioni migliori. Il gioco della Lazio è, come al solito, transitato da lui, ma in fase di conclusione ha sempre fatto cilecca. 10 tiri in 180 minuti e solo una traversa colpita nelle battute finali del match contro i portoghesi.



VOGLIA DI RISCATTO "Sono inc*****o con me stesso, non posso sbagliare così tante occasioni", aveva detto nel post partita di Europa League. Non è riuscito a riscattarsi pochi giorni dopo all'Olimpico. Proverà a farlo domani a Cagliari, dove nel dicembre 2019 siglò uno dei due gol che ribaltarono la partita nel recupero (l'altro fu di Caicedo, ndr). E proprio prima di Natale a Venezia è arrivato il suo ultimo gol. Dopo quasi 2 mesi e mezzo i laziali sperano sia domani la volta buona per lui di centrare nuovamente il bersaglio.