Luis Alberto apre all'addio. Il centrocampista della Lazio, ormai ai ferri corti con mister Sarri, secondo Repubblica ha dato la sua disponibilità a lasciare Roma anche per una destinazione diversa da Siviglia. In passato lo spagnolo aveva più volte lasciato intendere che si sarebbe mosso dalla Capitale solo per un eventuale ritorno nella squadra del cuore, dove iniziò la sua carriera. Mosse concrete dall'Andalusia però non ce ne sono mai state. Questo assenso al trasferimento verso nuove mete, di fatto favorisce i possibili discorsi con altre pretendenti.



Una di queste è la Fiorentina, che - riporta lo stesso quotidiano - avrebbe anche già fatto una prima proposta ai biancocelesti. I Viola vorrebbero il Mago in prestito con diritto di riscatto, ma Lotito ha detto no. Si prenderanno in considerazione solo offerte a titolo definitivo. Il patron delle Aquile chiede tra i 20 e i 25 milioni per il cartellino del numero 10. Soldi che sarebbero utili per sistemare il bilancio, sbloccando l'indice di liquidità, e che verrebbero in parte reinvestiti per arrivare a Ilic del Verona, richiesto esplicitamente da Sarri.