Lazio, Luis Alberto è un mistero. Lo spagnolo continua le cure per la sospetta pubalgia con il suo fisioterapista di fiducia, continua a postare sui social le immagini dei suoi esercizi. Inzaghi aspetta il suo numero 10, gli ha concesso due giorni liberi per provare a sbloccarlo, sia dal punto di vista fisico sia dal punto di vista mentale. Potrebbe essere la mossa giusta per recuperarlo.