Week-end decisivo per Luis Alberto. Come si legge questa mattina sul Corriere dello Sport, il centrocampista della Lazio deciderà nei prossimi due giorni se accettare o meno la proposta arrivata dal Qatar. L'Al Duhail ha messo sul piatto un quinquennale da 8 milioni l'anno e si è avvicinata alle richieste dei biancocelesti per il cartellino del calciatore. La tentazione di accettare da parte dello spagnolo è forte, ma a Formello continua ad aleggiare ottimismo riguardo la sua permanenza, con conseguente firma sul rinnovo. Un accordo verbale con Lotito c'è già. Sta a Luis Alberto decidere se formalizzarlo o meno.