"Luis si arrabbia anche se esce al 93’ sul 5-0, ma l’importante è che interpreti al massimo le partite". Con queste parole Sarri aveva provato a gettare acqua sul fuoco nel post partita di Monza, dopo la reazione di Luis Alberto al momento della sostituzione. Uno sfogo che, scrive oggi il Corriere dello Sport, ha colto tutti di sorpresa dopo che nelle ultime settimane sembra essere tornato il sereno.



Lo stesso quotidiano racconta che qualche strascico c'è stanto anche negli spogliatoi dopo la gara. Il tecnico comunque questa volta gli ha risparmiato particolari rimproveri e ieri alla ripresa degli allenamenti a Formello i due non hanno avuto alcun contatto. Di nuove situazioni di tensione in questo momento decisivo della corsa Champions la Lazio non ha assolutamente bisogno.