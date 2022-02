Alla vigilia di Lazio - Bologna, Luis Alberto ha rilasciato alcune dichiarazioni ai media ufficiali biancocelesti. Nel match program pubblicato dal club le sue parole:



3 PUNTI FONDAMENTALI "Sarà una gara difficile, come dimostra anche la loro vittoria all'andata, e soprattutto importante perché ci sono in palio tre punti fondamentali per provare ad avvicinare la zona Champions, visto lo scontro diretto tra Atalanta e Juventus".



PUNIZIONI "Purtroppo Mihajlovic l'ho visto giocare poco, ma ha sempre avuto un piede speciale, migliore del mio. Tutti i laziali hanno un bel ricordo di Sinisa, come lui lo ha del suo periodo in biancoceleste. Ha un carattere forte ed è una grande persona, che ha saputo reaggire e sconfiggere la leucemia".



NEL 2020... "Mi ricordo bene la partita di febbraio 2020. Era un momento speciale per noi. Fu bellissimo festeggiare quel gol insieme a tutti i tifosi. Spero che si possa tornare presto a giocare con gli stadi pieni".