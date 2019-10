Entra in campo, cambia del tutto la Lazio. Luis Alberto ha firmato l'assist per il gol del pareggio di Milinkovic Savic e cambiato il volto della Lazio contro il Rennes, aiutandola ad ottenere i primi 3 punti in Europa.



RE DEGLI ASSIST - Lo spagnolo fa dell'ultimo passaggio quasi una sua caratteristica. Quinto assist stagionale, come sottolinea Lazio Page, 4 in campionato, meglio di lui, prendendo in esame le squadre dei cinque principali campionati europei, solo De Bruyne.