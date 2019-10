Dopo la vittoria in rimonta per 2-1 contro il Rennes, l’allenatore della Lazio Inzaghi ha parlato così a Sky Sport della prova dei suoi: “Nel primo tempo dovevamo fare meglio in costruzione, loro ci aspettavano. Dovevamo essere più bravi e più pazienti. Nella ripresa co siamo comportati meglio e abbiamo vinto una partita importante. Oggi era davvero importante ottenere i tre punti, la classifica si è smossa e adesso avremo il doppio confronto col Celtic che sarà molto determinante. Luis Alberto e Milinkovic? Sono due bravi giocatori che ci possono aiutare, però penso che sia Berisha che Cataldi abbiano fatto il loro dovere e che siano due bravi ragazzi che si allenano sempre bene in allenamento. Noi le partite dobbiamo sempre sudarcele. Oggi, complice anche il Rennes, abbiamo faticato nel primo tempo, soprattutto a trovare i nostri attaccanti. Abbiamo preso un gol che dovremo analizzare perché una squadra come la nostra non può permettersi di prendere un gol del genere. Turnover? Sì, è necessario. Abbiamo tante partite una dietro l'altra ed è necessario cambiare qualcosa. Milinkovic? Ha fatto un bel gol, ma al di là di chi gioca e no, noi dobbiamo avere le nostre caratteristiche. Sergej è uno dei nostri giocatori migliori . Ha fatto bene la preparazione, poi ad inizio stagione si è dovuto fermare per un problemino muscolare, ma adesso è tornato a pieno regime".