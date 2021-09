Prima del fischio d'inizio di Lazio-Roma, Luis Alberto ha parlato ai microfoni ufficiali del club biancoceleste. Ecco come si è espresso: "Sarà un derby difficile e tosto, lo sappiamo. È una partita diversa dalle altre, vale sempre tre punti ma è una gara importante. Qua a Roma se ne parla tutto l’anno e dobbiamo essere concentrati. Dobbiamo vincere per noi, ma soprattutto per i nostri tifosi che sono qui. Il derby, ma anche le altre partite è sempre meglio prepararle con più giorni a disposizione ma il calcio è anche questo si giocano tante partite vicine e dobbiamo gestirle al meglio. Speriamo che oggi io possa segnare altri due gol, ma va bene anche se fa gol qualcun altro. Oggi dobbiamo vincere è una gara importante anche per noi perché sappiamo il momento che stiamo vivendo. Questa partita è sempre emozionalmente è la più importante dell’anno”.