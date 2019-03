Luis Alberto, numero 10 della Lazio, non chiude le porte a un suo ritorno al Siviglia. Queste le parole rilasciate ad As riguardo il suo futuro: "Non chiuderò mai la porta alla mia casa, il mio club, i miei colori. Ma questo dipende dalla Lazio, club dove sono molto felice. Monchi? Non gli hanno dato abbastanza tempo. Per me è il miglior direttore sportivo del mondo. Basta vedere che il giorno dopo era in un altro club...".



SUL REAL MADRID - "Spero che mi chiami un club come il Real Madrid, però ora sono concentrato a centrare la Champions con la Lazio, l'ho promesso a Tare".