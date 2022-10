Buone notizie da Formello per la Lazio. Sarri giovedì potrà contare su Luis Alberto. Lo spagnolo, che accusava un problema all'anca negli ultimi giorni, oggi si è allenato regolarmente in gruppo. Il dolore sembra passato e contro il Midtjylland potrebbe anche scendere in campo dall'inizio.



Dalla seduta di oggi però non sono ancora emerse scelte chiare da parte del tecnico sul blocco titolare. Le uniche certezze sono Provedel in porta e Hysaj a destra, al posto dello squalificato Lazzari. Negli altri ruoli i ballottaggi sono aperti. Cancellieri aspetta la sua chance dall'inizio, Gila e Patric, rimasti a riposo a Bergamo, sono pronti a far rifiatare almeno uno tra Romagnoli e Casale. Per avere un quadro più chiaro bisognerà quindi attendere la rifinitura di domani, che sarà anticipata anche dalle parole del mister e di uno dei calciatori in conferenza stampa.