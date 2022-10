Senza Immobile, Sarri ha trasformato la Lazio grazie a Felipe Anderson. Questa mattina il Corriere dello Sport analizza le mosse del tecnico toscano che hanno portato alla netta vittoria contro l'Atalanta. Su tutte è l'impiego del brasiliano ad aver fatto grande differenza.



Con una settimana intera a disposizione il mister ha lavorato sui movimenti. E il numero 7 ne ha fatti veramente tanti. Dialogo con i centrocampisti per cucire il gioco e creare spazio per le ali. La squadra ha puntato più sul palleggio e meno sulla profondità nella corsia centrale, mettendo in difficoltà i difensori avversari, che non riuscivano ad organizzare con continuità un pressing efficace. Gli inserimenti di Vecino, Pedro e Zaccagni hanno fatto il resto per scardinare l'assetto tattico degli uomini di Gasperini.