L'assenza di Luis Alberto sabato sera ha fatto storcere il naso a molti in casa Lazio. Ma stando alle storie pubblicate su Instagram da lui stesso, la motivazione non è del tutto infondata. Il Mago si trova in Spagna da qualche giorno per sottoporsi ad alcune terapie muscolari all'inguine. Lo dimostra lui stesso postando nelle storie del suo profilo Instagram le immagini di una seduta con il suo specialista di fiducia.



Resta comunque curioso agli occhi dei tifosi, che non hanno perso occasione per rimarcarlo sui social, come dalla stagione 2017-18 - a parte il 2020 con il calendario stravolto dal Covid - il numero 10 abbia sistematicamente saltato l'ultimo appuntamento di serie A.