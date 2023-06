Resta in bilico il futuro di Luis Alberto alla Lazio, legato a quello di Milinkovic. Se quest'ultimo andasse via, lo spagnolo potrebbe rinnovare il contratto fino a giugno 2027 con tanto di aumento d'ingaggio rispetto all'attuale stipendio da quasi 3 milioni di euro netti all'anno, bonus compresi.



Altrimenti, sempre secondo la Gazzetta dello Sport, Luis Alberto potrebbe essere ceduto per circa 20 milioni di euro (la Lazio deve il 25% della rivendita al Liverpool) al club qatariota dell'Al-Duhail, che gli ha offerto 10 milioni di euro netti all'anno per quattro stagioni.