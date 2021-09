A pochi minuti dall'inizio del derby, il centrocampista della Lazio Luis Alberto ha presentato così la sfida con la Roma: "E' una partita da vincere a tutti i costi per noi e per il popolo laziale. Nel derby non ci sono scuse: dobbiamo giocare il nostro calcio e fare come sappiamo - ha detto a Dazn - Oggi sarà una partita diversa per tutti, abbiamo fiducia in noi stessi e speriamo che si sblocchino tutti. Chi preferisco tra Pedro e Felipe Anderson? E' uguale... con il primo c'è più movimento, ma Felipe è devastante nell'uno contro uno".