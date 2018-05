La situazione Luis Alberto è in continua evoluzione, ma gli ultimi bollettini medici sono tutto meno che ottimisti: il giocatore ha pochissime possibilità di giocare ancora in campionato prima della stagione. Salgono le quotazioni di Immobile, scendono quelle di Luis Alberto.



INFERMERIA LAZIO - Lo spagnolo, in lacrima all'uscita dal campo, contro l'Atalanta, ha sin da subito sperato contro ogni speranza. Ha affidato ai social la sua voglia di provarci fino alla fine, con un "tutto è possibile" che lascia una piccolissima speranza ai tifosi della Lazio, in vista di un match fondamentale, il più importante, quello all'ultima giornata contro l'Inter.