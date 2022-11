Luis Alberto può partire dalla panchina anche al derby. Nonostante la squalifica di Milinkovic, il ballottaggio tra lo spagnolo e Basic per una maglia da titolare è aperto, perché il Mago non è al meglio.



Da un paio di settimane il numero 10 biancoceleste lamenta un problema all'anca, che non gli permette di allenarsi al 100%. Sarri vorrebbe contare su di lui, ma visto il rendimento nelle recenti uscite il dubbio se schierarlo o meno è forte. Proprio le tante panchine di questa stagione, per altro, starebbero facendo tornare i mal di pancia al centrocampista. Secondo il Corriere dello Sport, sono diverse le voci che parlano di un rapporto con il mister toscano tornato ad essere conflittuale. Una situazione delicata da gestire, che si aggiunge a un umore non altissimo per gli ultimi due KO in campionato e coppa. E la prospettiva di dover affrontare la stracittadina senza i tre migliori calciatori (out anche Immobile, ndr) in rosa non aiuta di certo ad alzare il morale.