Luis Alberto è sempre nei pensieri del Napoli. Per Spalletti sarebbe il trequartista ideale e De Laurentiis vorrebbe regalarlo al suo allenatore. L'ipotesi scambio con Zielinski - paventata qualche settimana fa - è presto tramontata, ma il presidente partenopeo non ha abbandonato l'idea di portare al Maradona il Mago. Oggi lalaziosiamonoi.it parla di un nuovo scenario, che prevede l'inserimento di Matteo Politano come contropartita.



Lotito infatti è inamovibile. Anche se lo spagnolo non è più considerato incedibile dai biancocelesti, la richiesta è sempre di 30 milioni per il suo cartellino. Per provare ad abbassare il prezzo, il profilo dell'esterno offensivo azzurro sembrerebbe l'ideale. Il classe '93 conosce già Sarri - che a sua volta ne apprezza le qualità - e ha fatto sapere di voler cambiare aria perché sta trovando poco spazio. In ogni caso, al momento, si parla solo di idee. Non c'è nulla di concreto, anche perché l'operazione sembra complicata in partenza. Come noto, dalle parti di Formello gli scambi e le contropartite in entrata non sono stati mai troppo apprezzati come formule. Se però un'offerta dovesse arrivare e il tecnico desse il suo assenso, le cose potrebbero anche cambiare...