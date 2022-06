Sondaggio della Lazio per Sirigu. Lo scrive oggi Repubblica, nell'edizione on line. I biancocelesti sono a caccia di soluzioni ponte per la porta, in attesa di poter contare su Carnesecchi. L'estremo difensore nuorese ha giocato l'ultima stagione al Genoa. Il contratto scadrà a fine mese, al netto di un'opzione per un ulterirore anno da poter far scattare. Ma le priorità del campione d'Europa azzurro sono altre.



Né restare a Genova, né - per ora - andare a Roma a fare il tappabuchi. Il classe '87 ha dato la sua parola a De Laurentiis per approdare al Napoli appena sarà ceduto Ospina. Se non salterà questo possibile scenario, difficilmente il calciatore prenderà in considerazione altre situazioni.