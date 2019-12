Luis Alberto si racconta. In una lunga intervista concessa a Marca, il fantasista della Lazio parla a tutto campo, a partire dalla Supercoppa Italiana vinta contro la Juventus: "È stata una grande gioia. La scorsa stagione è stata molto difficile e volevamo chiudere l'anno alla grande. I giorni prima della partita avevo qualche fastidio, ma ho fatto il possibile per giocare e alla fine ho anche segnato. Lazio bestia nera della Juve? Non direi. Loro sono partiti molto forte, non ci hanno regalato nulla. C'era un titolo in palio, però siamo riusciti a vincere in campionato e sapevamo che potevamo ripeterci anche in coppa. Siamo consapevoli di quello che possiamo ottenere se diamo l'anima in ogni gara".



SCUDETTO - "Adesso siamo in un momento di forma molto buono, vogliamo continuare così per restare nei piani alti della classifica. Scudetto? È ancora presto, andiamo un passo alla volta. Parlare di scudetto ora ci distrae e basta. Essere in lotta sarebbe un sogno che diventa realtà, ma dobbiamo essere prudenti".



INZAGHI - "Mi ha dato più libertà di spazio, vuole che sia più protagonista e per ora sta andando bene, sia alla squadra che a me. Quest'anno sono ad un livello molto alto, ho fatto uno scatto in più, mi sento molto bene e mi sto prendendo nuove responsabilità".



SEGRETO - "La scorsa stagione non ho fatto il ritiro precampionato con la squadra, ero infortunato. Ho iniziato al 20% e ho giocato quasi tutto l'anno infortunato. Il segreto degli assist di quest'anno? Molte ore di allenamento e avere feeling con i compagni. La testa gioca un ruolo molto importante per mantenere i nervi saldi e poter vedere con chiarezza dove mettere la palla durante ogni partita".



2020 - "Desideri? Spero di continuare così come ho già detto in altre occasioni. C'è qualcosa che mi entusiasmerebbe: andare ad Euro 2020, ma non dipende solo da me. Ci sono tanti grandissimi giocatori che vogliono lo stesso".