Il “Mago” Luis Alberto parla al termine della partita pareggiata dalla Lazio sul campo del Cluj che ha sancito la qualificazione al turno successivo di Conference League: "Ci ho messo del mio e adesso sto giocando di più, è vero che sto bene fisicamente. Se il mister mi fa giocare è perché sto bene. Si sono dette tante bugie in questi mesi su di me e il mister, per noi era importante parlare, non abbiamo mai litigato, mai mi ha detto che dovevo andare via. Quando Luis Alberto non gioca, Luis Albert vuole andare via, io quando parlo parlo chiaramente non mi nascono mai".