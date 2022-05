Il Siviglia torna a tentare Luis Alberto. Il centrocampista della Lazio si trova in Andalusia già da qualche settimana. Si è sottoposto ad alcuni trattamenti specialistici per un problema muscolare accusato sul finale di stagione (ha saltato l'ultima partita contro l'Hellas, ndr) e ora si gode le vacanze in famiglia. Nel frattempo però nella città spagnola sono in molti a fantasticare su un suo possibile approdo in biancorosso in estate.



Non è un segreto che Monchi, ds del club, straveda per lui. Così come è arcinota la volontà dello stesso calciatore di tornare un giorno a giocare per la squadra del suo cuore. Secondo i media iberici un pensiero i Nervionenses lo stanno facendo, anche perché sono alla ricerca di rinforzi per la Champions da disputare l'anno prossimo. Il calciatore però è legato ai biancocelesti da un contratto fino al 2025. Bisognerà quindi trattare con Lotito per discutere di un eventuale trasferimento. E la richiesta è sempre di 40 milioni.