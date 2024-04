Lazio, Luis Alberto titolare ma esautorato: non è più il vice capitano dopo le parole di addio

Non tanto sul campo, perché lo spagnolo è stato scelto fra i titolari dal tecnico Tudor per la gara contro il Genoa nella 33esima giornata di Serie A, quanto nelle strade da intraprendere a fine stagione. Dopo le dichiarazioni di venerdì scorso, successive alla vittoria per 4-1 all'Olimpico sulla Salernitana,Questo significa che non è più il vice, è stato superato dall'esterno montenegrino Adamche infatti ha guidato il gruppo all'ingresso in campo a Marassi.

"Per me sono state settimane difficili, con tutto quello che è successo. Progetto? Non so, ma so che questa è l’ultima mia stagione qui, io non ne farò più parte. Non voglio prendere più un euro dalla Lazio, ho già chiesto la rescissione del contratto. I prossimi quattro anni li lascio ad altri. Giusto così, farmi da parte da questo club mi ha dato tanto. È arrivato il momento di farmi da parte e lasciare i miei stipendi ad altri", le parole a Dazn. Il ds Angelo Fabiani ha annunciato provvedimenti in arrivo, la revoca dei gradi di vice capitano potrebbe essere il primo. Sarà l'unico?