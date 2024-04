Lazio, Tudor: 'Luis Alberto? I giocatori forti ci sono e ci saranno. Guendouzi recupera per la Juventus'

Il tecnico della Lazio Igor Tudor ha parlato a Dazn dopo la vittoria sul Genoa:"Spero che nella Lazio del futuro Kamada sia determinante. E' un giocatore straordinario, un lavoratore, un professionista che può ricoprire diversi ruoli. Oggi bene, ma non ha sbagliato nessuna partita con me".- "Nel secondo tempo abbiamo giocato solo noi, invece nel primo eravamo un po' contratti. Questo campo è difficile da espugnare, farlo è un ottimo stimolo in vista della gara contro la Juventus".- "E' forte, può fare sicuramente meglio ma veniva da una grande gara contro la Salernitana".

- "Abbiamo lavorato tanto, bisogna essere coraggiosi e andare forte. Prima c'era un tipo di calcio diverso. La perfezione non esiste, bisogna confermare quello che viene bene e migliorare quello che viene male. Siamo contenti oggi, ora prepariamo al meglio la partita con la Juventus".- "Lui lo recuperiamo di sicuro, Immobile non lo so"."Ognuno fa le sue scelte, noi lavoreremo col club e prenderemo le decisioni giuste per il futuro. I giocatori forti ci sono e ci saranno a prescindere"."2-0 è un risultato difficile ma non è che non si può ribaltare, noi ci proveremo perché il bello del calcio è questo"