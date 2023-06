L'offerta del Qatar sta facendo vacillare Luis Alberto. Il centrocampista della Lazio sta riconsiderando i suoi piani difronte alla possibilità di andare a guadagnare 8 milioni di euro a stagione all'Al Duhail. Come scrive il Corriere dello Sport questa mattina, a queste cifre il ritorno in Andalusia può essere rimandato e anche il patto con Lotito per il rinnovo è da riconsiderare.



Tra il presidente e il Mago c'era un accordo verbale per un adeguamento di stipendio a cifre da top player e un prolungamento fino al 2027 per diventare un punto di riferimento della rosa e del gioco di Sarri. Il patron aveva garantito che si sarebbe costruita una squadra all'altezza della Champions, come lo stesso calciatore aveva invocato dopo l'ultima giornata di campionato. Ora però tutto è tornato in discussione. Dentro Formello resta la convinzione che alla fine si arriverà ad un accordo col numero 10. Fuori invece di certezze ne aleggiano molte di meno.