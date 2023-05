Luis Alberto, centrocampista della Lazio, parla così a Sky Sport dopo il 3-2 sulla Cremonese:



"Partita un po' pazza, il secondo tempo è andato proprio male. Dobbiamo capire questa cosa, non è la prima volta e così non si può andare avanti. La partita era chiusa... Se rimango? Ho due anni di contratto, vediamo come andrà il mercato. La società sa cosa penso"