Accordo totale trovato tra il Betis Siviglia e gli agenti di Luiz Felipe. Attesa a breve l'ufficialità della firma sul contratto. A giugno il difensore si libererà a zero dalla Lazio e inizierà la sua nuova avventura in Liga. A dare la notizia è il sito sololalazio.it.



Non ci sono ancora conferme sulla durata del nuovo ingaggio, ma il classe '97 andrà a percepire circa 3 milioni di euro a stagione, rispetto agli 800mila attuali. Dopo i tentativi di rinnovo andati a vuoto in inverno, in casa biancoceleste la notizia del suo addio era attesa, con gli andalusi che sono sempre stati in pole per accaparrarsi l'italo-brasiliano, pescato da Tare dall'Ituano, in Brasile, nel 2015 e ora pronto ad accasarsi in Spagna, per iniziare una nuova avventura.