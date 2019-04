Luiz Felipe, difensore della Lazio, ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel al termine della partita vinta per 2-0 dai biancocelesti contro l'Udinese.



Queste le sue parole: "Oggi ho fatto il centrale, ma anche lo scorso anno l'ho fatto. Abbiamo fatto una buona partita tutti insieme. Sapevamo che loro erano una buona squadra e che sarebbero venuti qua per fare punti. Questo è un risultato molto importante per noi. Dobbiamo continuare così, concentrati. Alla fine vedremo la classifica. Il Chievo? Non dobbiamo sottovalutarli. Bisogna vincere a tutti i costi così come fatto oggi. Dovremo fare una grande partita. Quello che è successo col Milan dobbiamo dimenticarlo, dobbiamo andare avanti e pensare ai prossimi impegni. Quale ruolo della difesa preferisco? No, a me piace giocare. Se è centrale, destra o sinistra importa poco. Non c'è problema, rispetto le scelte del mister, quando mi inserisce cerco di dare sempre il 100%. Ora vi lascio per parlare col grande portiere della Lazio".