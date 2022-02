Nessuna risposta ancora da Luiz Felipe alla Lazio per il rinnovo di contratto. Ne parla oggi il Corriere dello Sport sottolineando che la società si attendeva un cenno in questi giorni, ma dall'italo-brasiliano e suoi agenti non è arrivato nulla.



La proposta messa sul piatto dai biancocelesti è sempre quella presentata ormai più di due settimane fa. 2 milioni più bonus, a fronte di una richiesta da parte del calciatore di 2,5 a stagione. Col passare dei giorni la situazione si fa sempre più delicata. In estate la difesa sarà totalmente da rifondare, ma il club vuole capire se potrà ripartire dal centrale classe '97 o meno. Sullo sfondo per il ventiquattrenne arrivato nel 2015 dall'Ituano ci sono sempre le ombre delle tante squadre interessate al suo profilo. L'Inter in Italia, nonostante le smentite, il Betis e l'Atletico Madrid in Spagna. E altre ancora che lavorano nell'ombra. Arrivare alla firma o al no definitivo è quindi sempre più urgente per iniziare a programmare il futuro.