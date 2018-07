Luiz Felipe, difensore della Lazio, parla a Lazio Style Channel: "Abbiamo fatto un grande ritiro, adesso torniamo a casa e siamo pronti per ricominciare. Il mio percorso? Qui alla Lazio sto davvero bene, nessuno si aspettava questa mia crescita ed è un motivo in più per essere felice. Adesso devo continuare a mettercela tutta. La difesa? Stiamo lavorando bene, l'intero reparto sta migliorando".