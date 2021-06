L'arrivo di Sarri alla Lazio ha riempito di entusiasmo non solo i tifosi biancocelesti, ma anche i calciatori. Acerbi già lo ha reso noto in conferenza stampa con l'Italia, ma ora anche un suo compagno di reparto sembra essere talmente stregato da Sarri che ha già rinunciato alla nazionale. Come riporta Repubblica, infatti, Luiz Felipe per studiare fin da subito i nuovi dettami tattici della difesa a 4 sarebbe pronto a dare forfait col Brasile olimpico. Troppo importante essere subito a disposizione in quella che per lui potrebbe essere la stagione della consacrazione.