Luiz Felipe si opera. Il difensore della Lazio, da tempo alle prese con un problema di caviglia, per colpa del quale non riusciva neanche ad allenarsi, è da tre giorni a Monaco di Baviera. Lì si sottoporrà domani o dopodomani all'intervento, assistito dal medico del Bayern, per rimuovere un corpo da 2-3 cm in artroscopia e risolvere così il problema. Con una caviglia che si gonfiava al minimo sforzo, il brasiliano ha deciso così di operarsi.



TEMPI DI RECUPERO - Subito dopo l'operazione, il giocatore inizierà la fase di recupero in Germania, dove resterà forse altre due settimane. Poi il rientro a Roma, ma non in campo: per rivederlo calcare il prato verde bisognerà aspettare la seconda metà di marzo. Luiz Felipe salterà sicuramente la sfida contro il Bayern Monaco di Champions, ma ci sarà negli ultimi due mesi e mezzo di campionato. Con l'ex Salernitana fuori, la Lazio sta pensando di reintegrare temporaneamente in lista Vavro.