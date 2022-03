Luka Romero nella lista dei preconvocati dell'Argentina. Il baby talento della Lazio è stato inserito dal ct dell'Albiceleste Lione Scaloni nella lista dei giocatori che potrebbero essere chiamati per gli impegni del 26 e 30 marzo.



La nazionale sudamericana dovrà disputare gli ultimi due incontri del girone CONMEBOL per la qualificazione a Qatar 2022. Il pass per i mondiali è stato già staccato dalla Selección e allora questi ultimi incontri potrebbero essere l'occasione giusta per provare qualche nuovo elemento, da tenere d'occhio per i prossimi anni. Il classe '04 è sicuramente tra questi. E il fatto che abbia anche passaporto spagnolo potrebbe spingere gli argentini ad anticipare i tempi per non rischiare di vederselo soffiare dalle Furie Rosse in futuro