Lucas Leiva, centrocampista della Lazio, parla a Dazn dopo la partita vinta 3-0 contro il Cagliari: "Cento vittorie con la maglia della Lazio è un record importante. Vittoria meritata questa sera, nelle ultime partite erano arrivate le prestazioni ma non i risultati. Dobbiamo continuare su questa strada. La serenità é perché dopo sei mesi le giocate vengono in automatico, questo palleggio, i movimenti, abbiamo lavorato tanto per arrivare a questo punto. E' un gioco dispendioso, in palleggio dobbiamo essere sempre in movimento però stiamo crescendo come squadra. Quando non prendiamo gol ci dà ancora più fiducia".



DA INZAGHI A SARRI - "Abbiamo avuto un po' di difficoltà perché dopo quattro anni giocando a tre e in un modo diverso, arriva mister Sarri con un'altra proposta ma la squadra è stata disponibile ed a volte abbiamo fatto dei risultati non buonissimi ma la strada è questa. Siamo migliorati tanto, c'è ancora tanto da lavorare".



SULL'EUROPA - "Dobbiamo pensare di partita in partita, nel calcio poi niente è impossibile".