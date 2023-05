Dal ritiro dell'Argentina U20 Luka Romero ha rilasciato un'intervista a Olé. Il giovane talento della Lazio, che ha già salutato tutti a Formello e che in estate dirà addio defintivamente a Roma (contratto in scadenza a giugno e trattative per il rinnovo arenate da tempo), ha parlato così della sua esperienza in biancoceleste:



"Ogni volta che scendo in campo cerco sempre di essere me stesso. Cerco di giocare la palla e di divertirmi, che è la cosa più importante. Sono cresciuto molto giocando con giocatori di alto livello come i compagni che ho avuto alla Lazio o quelli che ho avuto al Maiorca. Allenarti con loro ti fa imparare qualcosa ogni giorno. Io cerco di affrontare tutto quello che mi succede nel modo migliore. Ho una famiglia che mi da sempre consigli, ma anche nei club in cui sono stato ho sempre avuto persone con cui confrontarmi”.