Lotito ha rotto gli indugi sul cambio di ds in estate. Questo almeno quanto emerge dalla notizia riportata stamattina dal Messaggero, che parla dell'intenzione del patron della Lazio di telefonare a Cristiano Giuntoli, il dirigente che ha plasmato il Napoli campione d'Italia. Il suo nome lo aveva già suggerito Sarri lo scorso anno, ma invano. Con Tare in scadenza a giugno e un rapporto ai ferri corti tra lui e il tecnico toscano, il presidente biancoceleste parrebbe ora intenzionato a seguire la strada imbeccata dall'allenatore. Giuntoli però è già in contatto da settimane con la Juventus, con un accordo di massima già trovato, per aprire un nuovo ciclo in bianconero. Lotito proverà allora in extremis a fare uno sgarbo alla Vecchia Signora. Un'operazione che raffigura bene, a prescindere dal suo esito, i grandi cambiamenti in corso ormai da oltre un anno e mezzo a Formello.