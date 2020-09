Il mercato della Lazio si muove anche in uscita: per Lukaku c’è un interessamento del Leeds di Bielsa. Simone Inzaghi vuole un centrocampista di qualità e un difensore da affiancare da subito ai titolari Acerbi, Luiz Felipe e Radu. Il nome in cima alla lista è sempre Kumbulla, per il quale la Lazio è disposta a sborsare 16-18 milioni più André Anderson. Piace il tedesco classe ‘95 Marc-Oliver Kempf in scadenza nel 2022 con lo Stoccarda, la Lazio segue anche Izzo e Kim Min Jae. Sempre secondo Tuttosport, per il centrocampo torna di moda il nome del Mudo Vazquez del Siviglia.