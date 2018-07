Futuro in bilico, intanto festeggia gli anni. La Lazio gli fa gli auguri sui social per i suoi 24 anni, Jordan Lukaku risponde con un "grazie, ci vediamo domani". Sosterrà le visite mediche di rito, smaltiti i problemini che ne hanno ritardato l'arrivo in squadra.



FUTURO IN BILICO - Il futuro di Lukaku non è ancora definito. Il suo arrivato al West Ham è tramontato, la trattativa per Felipe Anderson ha fagocitato tutte le forze contrattuali degli inglesi. La Premier resta comunque il suo orizzonte preferito: vorrebbe raggiungere il fratello Romelu, che ne ha sponsorizzato le qualità. Tutto da vedere, nel frattempo si aggregherà alla Lazio, anche per rientrare in forma.