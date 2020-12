Oggi riprenderanno gli allenamenti della Lazio a Formello. I biancocelesti dopo un giorno e mezzo di riposo cominceranno la preparazione alla sfida contro l'Hellas Verona, ma nel frattempo emerge una notizia importante su Senad Lulic. Il capitano si era fermato di nuovo durante l'ultima sosta Nazionali. Un passo falso inaspettato dopo un mese continuo di allenamenti, nelle ultime settimane sempre in gruppo. Come riporta Il Corriere dello Sport l'assenza è corrisposta ad un'altra operazione, la terza per Lulic, stavolta meno invasiva. Nelle prossime settimane ricomincerà ad allenarsi a Formello e per gennaio lui e la Lazio dovranno prendere una decisione per il futuro. Se ce la farà il capitano, il posto in rosa (attualmente occupato da Djavan Anderson) sarà il suo. Altrimenti bisognerà intervenire sul mercato.