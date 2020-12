, perdendo 20 anni di vita. La mia notte della storia, in una specie di angoscioso smart working: 20 anni dopo, dov'eri 20 anni fa? Probabilmente quasi in quarto ginnasio, a stupirmi di saper tradurre dal greco e dal latino,, le ragazze non dicevano mai il mio nome, un cane pastore maremmano cucciolo. Non sapevo che, per vedere il passaggio della fase a gironi avrei dovuto aspettare altri 20 anni.e la Roma ancora non aveva strappato il suo, subito dopo. Non lo sapevo, che 20 anni dopo avrei perso 20 anni di vita, in un secondo.Nonostante la voglia e l'angoscia, ho passato Lazio-Brugge come gli ultimi 9 mesi, in un lungo e angoscioso smart working. Primo tempo stretto tra gol, espulsioni, biberon alla neonata e figlio di 2 anni sulle spalle a fare improbabili prove di volo tra divano e il mio PC, ansiosamente aperto ad annotare.(mia madre direbbe che li avevo anche allora, sempre avuti, forse nel goffo tentativo di non farmi accorgere del tempo che passa), e una specie di premonizione. Penso che tra chi é appassionato di Lazio ci sia una specie di cervello centrale, che ci collega e ha da tempo lanciato il suo inequivocabile segnale.Eppure si mette bene: la bimba mangia quasi tutto, il primogenito non si è ancora rotto niente e la Lazio é sopra, grazie a Correa (sempre più in formato Champions, sempre meglio in Europa).Tutto sembra andare bene, ma dal cervellone centrale che contiene tutte le nostre memorie storiche l'avvertimento é sempre lo stesso.La Lazio ha la palla per chiuderla, con Immobile., o forse i 3 cambi Inzaghiani (conservativi) depauperano troppo la Lazio in termini di qualità. Potrebbe mandare tutto questo retropensiero, queste scaramanzie in soffitta, a farsi benedire,Qualcosa nelle ossa mi dice che non finirà bene, una specie di rintocco negativo. Forse comincia da qui:20 anni fa facevo pallanuoto, fa quasi pena chiamarli ancora con questo nome), pronto alla fuga. La Lazio sembra in controllo ma sopra, intorno, tra le gocce di pioggia gelida che ha funestato questo lungo ponte romano e i vagiti di mia figliaQualcosa di simile al predatore in arrivo. Tutti aspettano quell'attimo in cui il fato concretizzerà tutta la sua maledizione, un colpo ben assestato di pungiglione. Che ha il volto pulito di un ragazzino molto bravo, talentuoso, dinoccolato, dal nome difficile da scrivere. Mignolet sale per uno degli ultimi respiri del match, l'azione é convulsa, pallone respinto ma é ancora loro, crossaccio da destra, una serie di lisci, respinte.la bimba rimane immobile, pur in pianto, il primogenito non plana, il PC fa blink, si spegne lo schermo, si spegne la luce. Anni di Europa League, tutto il peso di mesi di smart working, tutta la malevolenza del 2020 e gli agguati della storia si materializzano, danzanoUn secondo lungo 20 anni, dalle mani delle prime cotte (ai tempi dei miei 14 anni non si conoscevano già i nomi di tutte le pasticche), fino ai figli, le ansie, il futuro che é qui, non é più una specie di orizzonte indefinito e lontano.un battito saltato sulla traversa come un flipper: poi va via, lontano, la bimba riprende a frignare, il primogenito ricade pesante, la partita vive altri minuti ma erano tutto lì, questi ultimi 20 anni, in un solo battito mancato.Dove ero 20 anni fa, dove ero in mezzo a quel tiro, cosa ci fa dentro il calcio, come ci cambia, come è cambiato Inzaghi, tutto in una sola notte:Avevo 13 anni, facevo pallanuoto, ma le ragazze non mi guardavano ma avevamo appena vinto lo Scudetto. Un tiro mi ha rispedito a 20 anni fa, in un secondo. Quando sono tornato, eravamo già al turno successivo.