La Lazio crede di avere una rosa da Champions. E la dirigenza, leggi Lotito e Tare, punta il dito contro Simone Inzaghi, che di fatto ha bocciato il mercato estivo della squadra biancoceleste. Per una qualche idea di coerenza, ora nessuno vuole correggerlo. Sono stati spesi quasi 20 milioni per Berisha, Durmisi e Badelj (considerando anche stipendio e commissioni) senza risolvere i problemi, che infatti sono tornati di moda: un difensore centrale e soprattutto un esterno a destra.



MERCATO LAZIO - Come riporta il Messaggero, non ci sono accelerate in vista per il mercato della Lazio, Tare sta bene così. La rabbia dell'ambiente sale: tutti credevano si lavorasse per rinforzare la Lazio, e invece si lavora, e pure male, sulle uscite. Lotito e Tare sono convinti che la rosa sia top, e sia da Champions League. Unica eccezione a destra: per sopperire agli infortuni di Marusic, Tare ha pensato di far rientrare dalla Salernitana Djavan Anderson.