C'erano ventitremila spettatori ieri sera all'Olimpico per Lazio - Feyenoord. Il dato lo riporta stamattina il Messaggero evidenziando che un'esordio stagionale in Europa così, al livello di pubblico, non si vedeva da 11 anni in casa biancoceleste.



L'entusiasmo per la squadra di Sarri dopo i colpi estivi, non a caso, è simile a quello che si vide nel 2011 con l'arrivo di Klose e Cissé. Allora la prima stagionale in Coppa fu in pieno agosto nel preliminare contro il Rabotnicki e anche allora finì in goleada (6-0).