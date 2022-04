La Lazio non perde due partite contro il Milan nello stesso campionato dal 2008-09- Allora finì 0-3 all'Olimpico e 4-1 a San Siro. Poi nella doppia sfida in A tra andata e ritorno i biancocelesti sono sempre riusciti a portar via almeno un punto ai rossoneri.



Quest'anno al Meazza sono arrivati due KO tra campionato e Coppa Italia. Immobile - che al diavolo ha segnato 7 reti in carriera - e compagni proveranno ad uscire indenni stasera dal campo, proseguendo questa striscia contro i meneghini.