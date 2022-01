"Alcuni giocatori non sono adatti al mio calcio". Le parole di Maurizio Sarri nel post partita di Inter - Lazio hanno generato parecchi malumori nello spogliatoio biancoceleste. A scriverlo questa mattina è Repubblica. Il passaggio dalle coccole di Inzaghi alla schiettezza, a volte brutale, del tecnico toscano non è stato mai troppo apprezzato da alcuni senatori.



Il mister sta incontrando non poche difficoltà nel portare avanti la rivoluzione tattica che impone l'applicazione del suo gioco, totalmente diverso dal 3-5-2 visto fino all'anno scorso. Le dichiarazioni di domenica sera potrebbero essere state la goccia che fa traboccare il vaso.



Tra i più scontenti c'è sicuramente Luis Alberto, che nell'ultimo periodo è finito stabilmente in panchina per far spazio a Basic. Lo spagnolo è tra quelli che stanno trovando maggiori difficoltà nell'adattamento al nuovo sistema. Sarri non ha apprezzato l'atteggiamento e la scarsa verve con cui è entrato in campo al Meazza. Potrebbe quindi non essere più considerato una pedina fondamentale e incedibile.