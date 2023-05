Manca un gol alla Lazio per raggiungere un record in questa serie A: essere l'unica squadra con tre marcatori in doppia cifra. Complice le lunghe assenze di Immobile in stagione la produzione offensiva della squadra biancoceleste si è redistribuita su tutto il reparto d'attacco.E così oltre allo stesso Ciro, a quota 10 gol c'è anche Zaccagni, con Felipe Anderson a 9. Se il brasiliano - che ha messo a segno 3 reti nelle ultime 4 partite - segnasse a San Siro la Lazio farebbe persino meglio del Napoli (unica altra squadra ad avere due marcatori oltre i 10 gol)