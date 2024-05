Lazio, Mandas aspetta il rinnovo. L'agente: 'Non credo che Lotito voglia tirarsi indietro'

Definire il futuro diè nella lista delle cose da fare in casa. Il portiere greco, arrivato l'estate scorsa dall'Ofi Creta per 1 milione di euro, aspettadi contratto. L'accordo attuale scadrà in realtà solo nel 2028, ma è tra i giocatori meno pagati della rosa (appena 200mila euro a stagione). Dopo essersi messo in mostra quest'anno, sostituendo Provedel prima nel derby di Coppa Italia e poi nell'ultimo mese, con il numero 94 costretto ai box da un infortunio alla caviglia, un adeguamento sembra meritato e lo stesso club biancoceleste è d'accordo nel riconoscergli il giusto merito. A maggior ragione considerando le voci che arrivano dall'estero: sia. Lotito e Fabiani però non intendono farsi soffiare così presto il loro gioiellino.

Mandas potrebbe essere mandato in prestito in estate oppure rimanere ancora a fare da secondo a Provedel (a meno che non arrivino offerte irrinunciabili per quest'ultimo, ndr). Se ne discuterà con il diretto interessato e con Tudor, che per il ragazzo ha già speso diversi apprezzamenti nell'ultimo mese. In ogni casoper pianificare i passi successivi. L'agente Tavano, ospite al Gran Galà del Calcio, ha detto: "Sicuramente dovremo incontrarci per rivedere un contratto fatto abbastanza velocemente, da terzo portiere. Ma il giocatore è pronto. Vediamo, ci sono anche interessamenti dall’estero, ne parleremo con la Lazio. Incontrarsi per un rinnovo credo sia naturale, non penso Lotito voglia tirarsi indietro". La palla ora passa quindi al patron biancoceleste che affronterà questa e le altre situazioni di mercato a stagione finita.