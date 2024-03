Tempo di esordi, ma anche di gare da ex per il nuovo allenatore dellaIgor: non una, ma ben due partite contro la, prima in campionato (stasera) e poi in Coppa Italia (martedì sera), due sfide cariche di agonismo ed emozione che bagneranno l'inizio dell'avventura biancoceleste del croato. Di fronte alla Lazio attardata in classifica e in lotta solo per la Conference League, c'è la Juventus che, al terzo posto, viene da un filotto di risultati deludenti e si è vista sorpassare dal Milan.La formazione della Lazio presenta già l'impronta del nuovo allenatore: out Immobile e Guendouzi, Luis Alberto ieri non si è allenato e non viene rischiato dall'inizio. E' una formazione che sembra possa essere schierata con il 3-4-2-1 o con il 4-2-3-1, anche se la presenza difa propendere per la prima opzione. Fiducia adavanti, Provedel è infortunato e gioca Mandas in porta.

Juventus senza sorprese rispetto alle ultime indicazioni:nel tridente con Chiesa e Kean,a centrocampo esi fa rivedere da terzino sinistro.: Mandas; Casale, Romagnoli, Gila; Felipe Anderson, Kamada, Cataldi, Marusic; Pedro, Zaccagni; Castellanos.: Szczesny; Danilo, Bremer, Rugani, De Sciglio; Miretti, Locatelli, Rabiot; Cambiaso, Kean, Chiesa.