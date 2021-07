Marco Nervi, nipote dello storico architetto Pier Luigi che ha partecipato alla costruzione dello stadio Flaminio, ha parlato della possibilità della rinascita dell'impianto grazie alla Lazio. Ecco alcune delle sua dichiarazioni a Il Corriere dello Sport del numero uno della Pier Luigi Nervi Project Association: "Il piano di conservazione è una lista di indicazioni da seguire. Non sono ancora arrivate richieste formali, solo colloqui e sopralluoghi. C'è la volontà della Lazio per un restyling. Per ogni cosa c'è una soluzione ma va rispettata l'opera. Vogliamo che il Flaminio viva nel presente. Se la Lazio segue il piano di conservazione per noi va benissimo".