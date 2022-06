Eccolo il primo acquisto estivo della Lazio. Marcos Antonio è sbarcato questa mattina, poco dopo le 7, al terminal 3 dell'Aeroporto di Fiumicino. Insieme ai giornalisti e a due membri dello staff della Lazio, ad accogliere il brasiliano c'erano anche un piccolo numero di giovani tifosi.







Sciarpa biancoceleste subito al collo, un saluto e poi via verso Formello. Domani mattina sono fissate le visite mediche in Paideia. Il classe 2000 firmerà un quinquennale e partirà sin da subito col resto della squadra per il ritiro di Auronzo.