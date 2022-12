È vera la voce arrivata dalla Spagna in questi giorni:. Il classe '93 del Real Madrid può diventare un'per rinforzare l'attacco biancoceleste,I primi. Il centravanti dominicano, con passaporto spagnolo, è in scadenza a fine stagione e questo lascia pensare che un tentativo si possa fare già a gennaio. La valutazione del cartellino non è elevata e il fatto che sia gestito dagli stessi agenti di Luis Alberto potrebbe favorire un'eventuale trattativa.ma le manovre in vista della prossima stagione sono già in corso. Anche perché se i capitolini vorranno effettivamente provare ad ingaggiarlo dovranno comunque superare la concorrenza di altri club interessati. In Inghilterra in particolare c'è il Wolverhampton che lo segue.Dal canto suo il giocatore cerca la miglior occasione per rilanciarsi. Negli ultimi due anni il campo lo ha visto col binocolo.Chiaro che la concorrenza lì davanti tra i Blancos è proibitiva per chiunque. Ma le caratteristiche fisiche e tecniche per fare la riserva a Benzema (e al resto della batteria di fenomeni nel reparto) non sono troppo diverse da quelle che servirebbero a Sarri per un. Per questoportando in dote anche un discreto bagaglio di esperienza, maturata in 5 anni di esperienza con le Merengues. In questo senso, centrare l'obiettivo 4° posto potrebbe aiutare a spostare l'ago della bilancia verso Formello, nella scelta dell'attaccante riguardo la sua futura destinazione.